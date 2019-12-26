Германия - рекордсмен по производству имбирных пряников в ЕС

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В течение всего 2018 года Германия стала лидером среди стран-членов Евросоюза, которые произвели имбирные пряники к Рождеству и Новому году на экспорт. Об этом передает пресс-служба Евростата.
Так, согласно статистике, пекарни Германии выпекли 83 тысячи тонн имбирных пряников, что составляет почти половину (44%) от общего объема производства пряников в Евросоюзе по массе.
Далее по объему производства идут Нидерланды (45 000 тонн, 24%) и Польша (27 000 тонн, 14%).
Эти три страны-члены Евросоюза выработали более трех четвертей (81%) от общего объема производства пряников ЕС в 2018 году.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на этой неделе в Украине и по всему миру евреи отмечают Хануку. Это грандиозный религиозный праздник, который сочетает в себе множество интересных и кулинарных традиций. Как правило, иудеи едят на этой неделе пончики, жареные на масле.
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