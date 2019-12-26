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Германия - рекордсмен по производству имбирных пряников в ЕС

За 2018 год Германия произвела почти половину традиционной рождественской выпечки от общей массы в Евросоюзе

сегодня, 19:28
Автор:

• Екатерина Белоброва

В течение всего 2018 года Германия стала лидером среди стран-членов Евросоюза, которые произвели имбирные пряники к Рождеству и Новому году на экспорт. Об этом передает пресс-служба Евростата.

Так, согласно статистике, пекарни Германии выпекли 83 тысячи тонн имбирных пряников, что составляет почти половину (44%) от общего объема производства пряников в Евросоюзе по массе.

Далее по объему производства идут Нидерланды (45 000 тонн, 24%) и Польша (27 000 тонн, 14%).

Эти три страны-члены Евросоюза выработали более трех четвертей (81%) от общего объема производства пряников ЕС в 2018 году.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на этой неделе в Украине и по всему миру евреи отмечают Хануку. Это грандиозный религиозный праздник, который сочетает в  себе множество интересных и кулинарных традиций. Как правило, иудеи едят на этой неделе пончики, жареные на масле. 

Источник: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20191226-1
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