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Британский премьер Борис Джонсон готов на новую сделку с Евросоюзом

В Лондон для переговоров о торговой сделке прибудет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен

сегодня, 22:15
Автор:

• Сергей Медведев

Глава британского правительства Борис Джонсон намерен договориться с новым президентом Еврокомиссии о продолжении торговли с ЕС. Для этого Урсула фон дер Ляйен, которая возглавляет ЕК прибудет в Лондон на следующей неделе. Об этом сообщает издание  The Guardian. Это будет первая встреча двух политиков с того времени, как экс-глава Минобороны Германии приступила к своим обязанностям в органе власти Евросоюза.

Предполагается, что на время переходного периода Brexit, Великобритания останется в едином таможенном союзе со странами ЕС, что позволит ей еще год торговать по старым правилам. В то же время, Борис Джонсон не видит необходимости в сохранении таких условий, поскольку по мнению британского премьера, времени для заключения новой торговой сделки вполне достаточно.

 Напомним, что действующее соглашение о выходе позволяет до 1 июля договориться о расширении переходного периода. В случае, если за год сторонам не удастся договориться о новой сделке, к Великобритании применят все ограничения для товаров, которые действуют на рынке для третьих стран. 

Как сообщал портал "Комментарии", лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин опубликовал "секретный" план правительства по Brexit и обвинил консерваторов и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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Источник: https://www.theguardian.com/international
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