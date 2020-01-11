Семь стран лишили права голоса в ООН

Семь государств-членов ООН временно лишились права голоса в Генеральной Ассамблее из-за того что не оплачивают взносы в бюджет организации. Об этом сообщает Анадолу.

Как пишет издание, это касается таких стран как Ливан, Венесуэла, Центральноафриканская республика, Гамбия, Лесото, Тонга и Йемен.

"В соответствии со статьей 19 устава ООН, страна теряет право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, если ее долг организации превышает по размеру платеж за последние два года", – говорится в сообщении.

В прошлом году 146 из 193 стран ООН полностью уплатили взносы в бюджет организации. Не внесли взносы в бюджет ООН около пятидесяти стран.

Как пишет издание, на сегодняшний день долг Америки ООН составляет более 450 миллион долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", Генассамблея ООН лишила Ливан права голоса на заседаниях органа. "МИД сожалеет в связи с решением ООН о включении Ливана в список стран, лишенных права голоса в Генеральной Ассамблее из-за неуплаты необходимых взносов", - говорится в документе. В ливанском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что министерство направляло со своей стороны все необходимые запросы и директивы ливанским ответственным за процедуру ведомствам, однако ответа так и не поступало.



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