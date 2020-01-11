Ливан лишили право голоса в ООН

Генассамблея ООН лишила Ливан права голоса на заседаниях органа. Об этом сообщила пресс-служба МИД Ливана.

"МИД сожалеет в связи с решением ООН о включении Ливана в список стран, лишенных права голоса в Генеральной Ассамблее из-за неуплаты необходимых взносов", - говорится в документе.

В ливанском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что министерство направляло со своей стороны все необходимые запросы и директивы ливанским ответственным за процедуру ведомствам, однако ответа так и не поступало.

Отмечается, что сотрудники МИДа запрашивали 1,3 млн долларов на погашение задолженностей перед ООН в 2019 году. Дипломаты отмечают, что из-за инцидента пострадала репутация государства и надеются на скорое разрешение проблемы.

Как сообщал портал "Комментарии", Организация Объединенных Наций призвала Ливан сформировать новое компетентное правительство, которое могло бы лучше искать международную помощь, предупреждая, что страна находится в критической финансовой и экономической ситуации.

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