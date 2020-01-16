"Дьявол кроется в деталях": ЕС проверит торговую сделку США и Китая

Европейский союз заявил о своем намерении провести аудит проверки торгового соглашения между США и Китаем. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Как отметил глава Евросоюза по внешней торговле Фил Хоган сделка была подписана без участия третьей стороны, а значит было составлено за рамками традиционного заключения соглашений.

"Дьявол кроется в деталях. Они вышли за рамки при заключении обычных сделок. Они имеют дело напрямую на двусторонней основе. Мы должны будем оценить, соответствует ли это требованиям Всемирной торговой организации (ВТО)", - заявил Хоган.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что США и Китай не смогли договориться по дальнейшему сокращению пошлин.

"Эти пошлины останутся в силе до тех пор, пока не будет выработана вторая часть сделки", - сообщил глава минфина США Стивен Мнучин.



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