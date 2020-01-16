Язык

Українська

Русский

Coinspot 16.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 16.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир ЕС "Дьявол кроется в деталях": ЕС проверит торговую сделку США и Китая
НОВОСТИ Все новости

"Дьявол кроется в деталях": ЕС проверит торговую сделку США и Китая

Представителей Евросоюза обеспокоило заключение торговой сделки между странами без участия третьей стороны

сегодня, 19:30
Автор:

• Екатерина Белоброва

Европейский союз заявил о своем намерении провести аудит проверки торгового соглашения между США и Китаем. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Как отметил глава Евросоюза по внешней  торговле Фил Хоган  сделка была подписана без участия третьей стороны, а значит было составлено за рамками традиционного заключения соглашений.

"Дьявол кроется в деталях. Они вышли за рамки при заключении обычных сделок. Они имеют дело напрямую на двусторонней основе. Мы должны будем оценить, соответствует ли это требованиям Всемирной торговой организации (ВТО)", - заявил Хоган.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что США  и Китай не смогли  договориться по   дальнейшему сокращению пошлин. 

"Эти пошлины останутся в силе до тех пор, пока не будет выработана вторая часть сделки", - сообщил глава минфина  США Стивен Мнучин.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/es-proverit-torgovuyu-sdelku-ssha-kitaya-1579193563.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...