"Дьявол кроется в деталях": ЕС проверит торговую сделку США и Китая

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Европейский союз заявил о своем намерении провести аудит проверки торгового соглашения между США и Китаем. Об этом передает агентство "РБК-Украина".
Как отметил глава Евросоюза по внешней торговле Фил Хоган сделка была подписана без участия третьей стороны, а значит было составлено за рамками традиционного заключения соглашений.
"Дьявол кроется в деталях. Они вышли за рамки при заключении обычных сделок. Они имеют дело напрямую на двусторонней основе. Мы должны будем оценить, соответствует ли это требованиям Всемирной торговой организации (ВТО)", - заявил Хоган.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что США и Китай не смогли договориться по дальнейшему сокращению пошлин.
"Эти пошлины останутся в силе до тех пор, пока не будет выработана вторая часть сделки", - сообщил глава минфина США Стивен Мнучин.
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