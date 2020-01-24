В Греции сообщили о кибератаке на правительственные сайты

Правительственные сайты Греции подверглись кибератаке. Об этом сообщил официальный представитель Кабмина страны Стелиос Петсас, пишет Iefimerida.

По его словам, кибератаки на правительственные сайты методом DDoS привели к нарушению работы конкретных страниц.

"Сразу же были активированы контрмеры по ограничению трафика. Нормальная работа возобновилась, без каких-либо технических последствий, после интенсивных усилий групп специалистов по устранению таких инцидентов", − указал Петсас.

Как пишет издание, это вторая атака на греческие правительственные сайты за неделю.

Ранее турецкие хакеры взломали сайты Национальной службы разведки Греции, министерства иностранных дел, парламента, министерства финансов, афинской биржи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что компания Huawei прокомментировала информацию о начале уголовного дела Минюста США в отношении якобы кражи технологий камер смартфонов. В компании назвали обвинения ложными и заявили, что власти США несколько месяцев подряд препятствуют деятельности Huawei. Соответствующее заявление опубликовали на официальном сайте компании.

"В последние несколько месяцев правительство США направил свое дипломатическое и политическое влияние на лоббирование запрета техники Huawei в других странах. Более того, власть использует каждый инструмент, что есть в их распоряжении, включая юридические и административные полномочия, а также множество других недобросовестных средств, чтобы нарушить нормальную деловую деятельность Huawei и ее партнеров", — говорится в заявлении.

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