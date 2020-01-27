Фальшивые евро: в ЕС подсчитали количество поддельных купюр

Количество поддельных банкнот евро во втором полугодии 2019 года на 17,6% больше, чем во второй половине 2018 года. Об этом сообщает Европейский центробанк.

Согласно статистике банка, только за второе полугодие 2019 года из обращения изъяли 308 тыс. поддельных евробанкнот, что на 22,7% больше, чем в первой половине года.

Максимальное количество подделок приходится на купюры номиналом 20 и 50 евро — таких фальшивок более 70%. Практически все поддельные денежные знаки (96,4%) обнаружили в странах еврозоны. В странах ЕС со своей валютой 3%, за пределами ЕС подделки не особо распространены — их количество не превышает 0, 6%.

Сотрудники Европейского центробанка считают крайне низкой вероятность получения фальшивых купюр, поскольку их количество считается весьма незначительным в сравнении с общей денежной массой. Напомним, что в настоящее время в обороте находится примерно 24 млрд наличных бумажных купюр, стоимость которых оценивают в 1,3 трлн евро.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине появились фальшивые 200 гривен, которые сложно отличить от подлинных.

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