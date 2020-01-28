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Евросоюз избавится от мелких монет

Монеты мелких номиналов евроцентов выведут из оборота

сегодня, 13:29
Автор:

• Сергей Медведев

Европейская комиссия намерена вывести из оборота монеты номиналом 1 и 2 евроцента. Такое предложение внесли в рабочую программу Еврокомиссии, которую планируют представить до февраля.

Авторы документа подчеркивают, что правило округления до 5 евроцентов действует на территории многих стран Евросоюза. Руководство блока собирается распространить данное правило на все страны, которые входят в еврозону. Предполагается, что такое округление экономически выгодно, поскольку позволит снизить расходы на чеканку и перевозку мелких денег.

Как сообщал портал "Комментарии", с 20 декабря в Украине вводится в обращение новая монета номиналом пять гривен. Дата введения в обращение новой монеты 10 грн пока что неизвестна, предположительно это произойдет в середине 2020 года.


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Источник: https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ein-cent-kupfergeld-abschaffen-1.4773673
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