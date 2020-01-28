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Санкции ЕС против России стали еще шире из-за проведения "референдума" в Крыму

В список санкций внесли еще семерых представителей "администрации" Крыма

сегодня, 14:23
Автор:

• Екатерина Белоброва

Европейский Союз внес в санкционный список семь человек, так называемых губернаторов и членов избирательной комиссии, причастных к незаконным выборам, которые состоялись в сентябре 2019 на полуострове Крым, оккупированном Российской Федерацией. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение принято во вторник в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС по общим вопросам без обсуждения во исполнение решения, принятого накануне Комитетом постоянных представителей стран-членов ЕС.

Санкции применены за "подрыв территориальной целостности Украины". Решение будет обнародовано в Официальном журнале ЕС, после чего оно вступит в силу.

В список внесли так называемых "временно исполняющего обязанности губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, "председателя" Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка,  "председателя" законодательного собрания Севастополя в 2016-2019 гг., ныне - "заместителя председателя законодательного собрания" Севастополя Екатерину Алтабаеву.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Меджлиса Рефат Чубаров призвал международное сообщество присоединиться к Маршу в Крым, который крымско-татарский народ намерен провести уже этой весной.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/political/637816.html
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