"Марш на Крым": Чубаров призвал единомышленников из Европы присоединиться

Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров сообщил, что пригласит членов международных организаций, а также иностранных дипломатов для участия в Марше на аннексированный Крым, который он ранее сам анонсировал. Об этом передает издание "Крым. Реалии".

"Это Мониторинговая миссия ООН по правам человека. Пригласим также глав и членов миссии ОБСЕ в Украине. Кроме того мы хотим пригласить на эту акцию представителей международных организаций, где представлена и Россия. ООН, ПАСЕ и другие. Если мы организуемся, то сможем повернуть мир лицом к этой проблеме. И крымские, и российские власти этого боятся", - указал представитель крымских татар, вынужденных покинуть полуостров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что идею о нашествии крымских татар в Крым высмеяла бывший прокурор Автономной Республики и действующий депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

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