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"Марш на Крым": Чубаров призвал единомышленников из Европы присоединиться

Глава Меджлиса оповестил международные организации принять участие в анонсированном походе на аннексированный полуостров

26 января 2020, 21:25
Автор:

• Екатерина Белоброва

Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров сообщил, что пригласит членов международных организаций, а также иностранных дипломатов для участия в Марше на аннексированный Крым, который он ранее сам анонсировал. Об этом передает издание "Крым. Реалии".

"Это Мониторинговая миссия ООН по правам человека. Пригласим также глав и членов миссии ОБСЕ в Украине. Кроме того мы хотим пригласить на эту акцию представителей международных организаций, где представлена и Россия. ООН, ПАСЕ и другие. Если мы организуемся, то сможем повернуть мир лицом к этой проблеме. И крымские, и российские власти этого боятся", - указал представитель крымских татар, вынужденных покинуть полуостров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что идею о нашествии крымских татар в Крым высмеяла бывший прокурор Автономной Республики и действующий депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская


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Источник: https://ru.krymr.com/a/news-chubarov-priglasit-chlenov-mezhdunarodnih-organizatsii-na-marsh-na-krim/30397955.html
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