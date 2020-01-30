Евроcовет подписал сделку по Brexit

Члены Европейского Совета утвердили в письменном виде соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. Об этом сообает пресс-служба Евросовета.

Соглашение Brexit начнет действовать с полночи 31 января 2020 года.

"С этого времени Великобритания больше не будет государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной. Соглашение о выходе обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из Союза. Он охватывает права граждан, финансовый расчет, переходный период, протоколы по Ирландии/Северной Ирландии, Кипру и Гибралтару, управление и другие вопросы разделения", - отмечают европейские политики.

Впрочем, согласно планам, в Великобритании целый год будет действовать переходный период, при котором на территории государства продолжат действовать законы Евросоюза. По согласию сторон этот период можно продлить один раз на максимальный двухлетний срок.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал Соглашение о выходе Британии из Европейского союза.

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