Премьер-министр Великобритании подписал Соглашение о Brexit

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал
Соглашение о выходе Британии из Европейского союза. Об этом Джонсон написал у
себя в Twitter.
"Сегодня я подписал Соглашение о выходе для
Соединенного Королевства, чтобы покинуть Европейский Союз 31 января, уважая
демократический мандат британцев", – написал Джонсон.
Британский премьер отметил, что подпись является
предвестником новой главы в истории Великобритании.
Ранее сегодня Великобритания
и ЕС подписали соглашение о Brexit в Брюсселе, о чем сообщил председатель
Европейского совета Шарль Мишель. Также соглашение
подписала королева Великобритании Елизавета II, после чего документ
получил статус закона.
"Комментарии" сообщали, что парламент Британии в ходе голосования одобрил лоббируемый премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект по условиям выхода королевства из состава Европейского Союза. Депутаты поддержали все пять поправок к законопроекту, которые были внесены палатой лордов. Теперь его должна подписать королева Елизавета Вторая.
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