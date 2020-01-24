Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 25.01.2020

USD/UAH

24.25

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир Великобритания Премьер-министр Великобритании подписал Соглашение о Brexit
НОВОСТИ Все новости

Премьер-министр Великобритании подписал Соглашение о Brexit

Великобритания выйдет из ЕС в конце января 2020 года

24 января 2020, 22:21
Автор:

• Татьяна Веремеева

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал Соглашение о выходе Британии из Европейского союза. Об этом Джонсон написал у себя в Twitter.

"Сегодня я подписал Соглашение о выходе для Соединенного Королевства, чтобы покинуть Европейский Союз 31 января, уважая демократический мандат британцев", – написал Джонсон.

Британский премьер отметил, что подпись является предвестником новой главы в истории Великобритании.

Ранее сегодня Великобритания и ЕС подписали соглашение о Brexit в Брюсселе, о чем сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Также соглашение подписала королева Великобритании Елизавета II, после чего документ получил статус закона.

"Комментарии" сообщали, что парламент Британии в ходе голосования одобрил лоббируемый премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект по условиям выхода королевства из состава Европейского Союза. Депутаты поддержали все пять поправок к законопроекту, которые были внесены палатой лордов.  Теперь его должна подписать королева Елизавета Вторая.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/world/10845212-dzhonson-podpisal-soglashenie-o-vyhode-britanii-iz-es.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...