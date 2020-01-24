Премьер-министр Великобритании подписал Соглашение о Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал Соглашение о выходе Британии из Европейского союза. Об этом Джонсон написал у себя в Twitter.



"Сегодня я подписал Соглашение о выходе для Соединенного Королевства, чтобы покинуть Европейский Союз 31 января, уважая демократический мандат британцев", – написал Джонсон.

Британский премьер отметил, что подпись является предвестником новой главы в истории Великобритании.

Ранее сегодня Великобритания и ЕС подписали соглашение о Brexit в Брюсселе, о чем сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Также соглашение подписала королева Великобритании Елизавета II, после чего документ получил статус закона.

"Комментарии" сообщали, что парламент Британии в ходе голосования одобрил лоббируемый премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект по условиям выхода королевства из состава Европейского Союза. Депутаты поддержали все пять поправок к законопроекту, которые были внесены палатой лордов. Теперь его должна подписать королева Елизавета Вторая.

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