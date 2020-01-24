Елизавета II подписала документ о выходе Великобритании з ЕС

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 932.30
ETH/USD
171.60
LTC/USD
61.89
USD/UAH
24.25
EUR/UAH
26.00
RUB/UAH
0.351
Королева Великобритании Елизавета II подписала соглашение
о выходе Великобритании из Евросоюза, которое накануне утвердил парламент
страны. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение лидера палаты общин
Джейкоба Уильяма Рис-Могга в Twitter.
Отмечается, что после того, как Елизавета II поставила свою подпись на документе, он получил статус закона. Следующим шагом станет утверждение, которое должно состояться в несколько этапов, в Европейском союзе. Так, уже в пятницу, 24 января, закон должны подписать руководители Совета Европы и Еврокомиссии, а Европарламент должен проголосовать за него 29 января. Только после всех этих этапов Великобритания и ЕС обменяются ратификационными документами.
Ранее "Комментарии" сообщали, что парламент Британии в
ходе голосования одобрил лоббируемый премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект
по условиям выхода королевства из состава Европейского Союза. Депутаты
поддержали все пять поправок к законопроекту, которые были внесены палатой
лордов. Теперь его должна подписать
королева Елизавета Вторая.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости