Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 24.01.2020

USD/UAH

24.25

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир Великобритания Елизавета II подписала документ о выходе Великобритании з ЕС
НОВОСТИ Все новости

Елизавета II подписала документ о выходе Великобритании з ЕС

Закону о выходе Великобритании из ЕС необходимо пройти еще несколько обязательных этапов

сегодня, 01:47
Автор:

• Татьяна Веремеева

Королева Великобритании Елизавета II подписала соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, которое накануне утвердил парламент страны. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение лидера палаты общин Джейкоба Уильяма Рис-Могга в Twitter.

Отмечается, что после того, как Елизавета II поставила свою подпись на документе, он получил статус закона. Следующим шагом станет утверждение, которое должно состояться в несколько этапов, в Европейском союзе. Так, уже в пятницу, 24 января, закон должны подписать руководители Совета Европы и Еврокомиссии, а Европарламент должен проголосовать за него 29 января. Только после всех этих этапов Великобритания и ЕС обменяются ратификационными документами.

2222222.JPG

Ранее "Комментарии" сообщали, что парламент Британии в ходе голосования одобрил лоббируемый премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект по условиям выхода королевства из состава Европейского Союза. Депутаты поддержали все пять поправок к законопроекту, которые были внесены палатой лордов.  Теперь его должна подписать королева Елизавета Вторая.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/koroleva-britanii-okonchatelno-utverdila-1579793249.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...