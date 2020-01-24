Елизавета II подписала документ о выходе Великобритании з ЕС

Королева Великобритании Елизавета II подписала соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, которое накануне утвердил парламент страны. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение лидера палаты общин Джейкоба Уильяма Рис-Могга в Twitter.



Отмечается, что после того, как Елизавета II поставила свою подпись на документе, он получил статус закона. Следующим шагом станет утверждение, которое должно состояться в несколько этапов, в Европейском союзе. Так, уже в пятницу, 24 января, закон должны подписать руководители Совета Европы и Еврокомиссии, а Европарламент должен проголосовать за него 29 января. Только после всех этих этапов Великобритания и ЕС обменяются ратификационными документами.





Ранее "Комментарии" сообщали, что парламент Британии в ходе голосования одобрил лоббируемый премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект по условиям выхода королевства из состава Европейского Союза. Депутаты поддержали все пять поправок к законопроекту, которые были внесены палатой лордов. Теперь его должна подписать королева Елизавета Вторая.

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