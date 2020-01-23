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Британский парламент окончательно одобрил Brexit

Если королева Елизавета II утвердит документ, Британия покинет ЕС 31 января

сегодня, 01:29
Автор:

• Ольга Чародий

Парламент Британии в ходе голосования одобрил лоббируемый премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект по условиям выхода королевства из состава Европейского Союза. Об этом сообщают британские СМИ.

Депутаты поддержали все пять поправок к законопроекту, которые были внесены палатой лордов.  Теперь его должна подписать королева Елизавета Вторая.

Если она утвердит документ, Британия покинет ЕС в 23:00 31 января.

Ранее Минфин Британии заявил, что глава ведомства Саджид Джавид планирует 11 марта представить парламенту проект бюджета страны, содержащий "амбициозные планы" по развитию экономики после выхода из ЕС.

Напомним, выход Великобритании из состава Евросоюза назначен на 31 января 2020 года. Законопроект о Brexit был поддержан Палатой общин 9 января. 

Как сообщал сайт "Комментарии", выход из Евросоюза уже принес Великобритании ущерб в размере 130 млрд фунтов, или 170 млрд долл. Согласно новому исследованию, до конца 2020 года эта сумма может вырасти до 200 млрд фунтов (около 260 млрд долл.)


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