Ущерб для Великобритании от Brexit уже составил 170 млрд долларов, – Bloomberg

Выход из Евросоюза уже принес Великобритании ущерб в размере 130 млрд фунтов, или 170 млрд долл. Об этом сообщает Bloomberg.



Отмечается, что согласно новому исследованию компании, до конца 2020 года эта сумма может вырасти до 200 млрд фунтов (около 260 млрд долл.). Кроме того, данные исследования показывают, что на сегодняшний день экономика Великобритании на 3% меньше, чем могла бы быть, а инвестиции в страну довольно сдержанные.

Канцлер казначейства Великобритании Саджид Джавид отмечает, что по мере того, как Британия выстраивает торговые отношения, а также борется с проблемой производительности труда, ежегодная стоимость Brexit будет расти.

Ранее "Комментарии" писали, что глава британского правительства Борис Джонсон намерен договориться с новым президентом Еврокомиссии о продолжении торговли с ЕС. Это будет первая встреча двух политиков с того времени, как экс-глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен приступила к своим обязанностям в органе власти Евросоюза. Предполагается, что на время переходного периода Brexit, Великобритания останется в едином таможенном союзе со странами ЕС, что позволит ей еще год торговать по старым правилам. В то же время, Борис Джонсон не видит необходимости в сохранении таких условий, поскольку, по мнению британского премьера, времени для заключения новой торговой сделки вполне достаточно.

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