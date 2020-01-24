ЕС и Великобритания подписали соглашение о Brexit

Великобритания и Европейский союз подписали соглашение о Brexit в Брюсселе. Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель на своей странице в Twitter.

Шарль Мишель опубликовал фото с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и написал, что они подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.

"Все неизбежно изменится, но наша дружба останется. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников", - отметил Шарль Мишель.

Ратификация документа Европарламентом запланирована на 29 января.

Напомним, парламент Британии в ходе голосования одобрил лоббируемый премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект по условиям выхода королевства из состава Европейского Союза.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что ждет Великобританию после Brexit. Так, после 31 января перед британским правительством встанет задача договориться с ЕС, США и рядом других стран о взаимовыгодных соглашениях о зоне свободной торговли. Борис Джонсон намерен превратить Великобританию в глобальную торговую державу после выхода из ЕС. Председатель Европейского совета Шарль Мишель уверен в том, что если Соединенное Королевство обеспечит прозрачные условия конкуренции для европейских фирм на своем рынке, тогда ЕС готов заключить соглашение о зоне свободной торговли без пошлин и квот.

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