Италия приостанавливает полеты в Китай

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Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после
подтверждения двух случаев заболевания коронавирусом на территории своей страны. Об этом
заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, передает Corriere TV.
Двое китайских туристов в Риме заболели коронавирусом, и поэтому министр здравоохранения страны Роберто Сперанца отдал распоряжение приостановить временно полеты самолетов в Китай.
От нового коронавируса 2019-nCoV в Китае умерли уже 213
человек, число заразившихся достигло 9356 человек.
Кроме того, чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, который должен был пройти весной в Китае, перенесен на год из-за коронавируса. "World Athletics рассмотрела возможность переноса чемпионата в другую страну и хотела бы поблагодарить города, которые вызвались принять чемпионат. Однако, учитывая, что опасения относительно распространения вируса за пределами Китая все еще существуют, мы решили не идти на этот вариант, так как он может привести к дальнейшей отсрочке на более поздний срок", − говорится в сообщении.
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