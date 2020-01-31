Италия приостанавливает полеты в Китай

Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после подтверждения двух случаев заболевания коронавирусом на территории своей страны. Об этом заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, передает Corriere TV.

Двое китайских туристов в Риме заболели коронавирусом, и поэтому министр здравоохранения страны Роберто Сперанца отдал распоряжение приостановить временно полеты самолетов в Китай.

От нового коронавируса 2019-nCoV в Китае умерли уже 213 человек, число заразившихся достигло 9356 человек. Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пустое здание в Китае всего за два дня переоборудовали в специализированную больницу на тысячу мест в связи с эпидемией коронавируса. Позавчера в 22:30 по местному времени в больницу заселили группу коронавирусных пациентов. В сети опубликовано видео, как строили и оборудовали новую больницу и кадры уже готового медцентра.

Кроме того, чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, который должен был пройти весной в Китае, перенесен на год из-за коронавируса. "World Athletics рассмотрела возможность переноса чемпионата в другую страну и хотела бы поблагодарить города, которые вызвались принять чемпионат. Однако, учитывая, что опасения относительно распространения вируса за пределами Китая все еще существуют, мы решили не идти на этот вариант, так как он может привести к дальнейшей отсрочке на более поздний срок", − говорится в сообщении.





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