Евросоюз опасается дефицита лекарств из-за короновирусной эпидемии

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Вспышка
коронавирусной инфекции COVID-19 может спровоцировать дефицит лекарств в
Европейском союзе, сообщает Deutsche Welle.
Как
заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, именно в Китае производится большое
количество химических веществ для фармацевтической промышленности. При этом,
часть компонентов экспортируют непосредственно из наиболее пострадавшей от
эпидемии китайской провинции Хубей. По словам немецкого министра, приостановление
производства в КНР может повлиять на Европу, поскольку доставка в ЕС
контейнеров с нужными для фармпромышленности товарами занимает до 4 недель. Поэтому
он призвал Еврокомиссию проанализировать ситуацию и предусмотреть способы
решения возникшей проблемы.
Отметим,
что коронавирусная инфекция привела к гибели уже более 1300 человек на
материковом Китае, а общее количество подтвержденных диагнозов в провинции
Хубей, оказавшейся в эпицентре эпидемии, равно 48 208 случаям.
Ранее
портал "Комментарии" писал, что в Китае ввели новую методику диагностирования коронавируса,
что повлияло на стремительный рост числа зараженных.
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