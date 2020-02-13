Евросоюз опасается дефицита лекарств из-за короновирусной эпидемии

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 может спровоцировать дефицит лекарств в Европейском союзе, сообщает Deutsche Welle.

Как заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, именно в Китае производится большое количество химических веществ для фармацевтической промышленности. При этом, часть компонентов экспортируют непосредственно из наиболее пострадавшей от эпидемии китайской провинции Хубей. По словам немецкого министра, приостановление производства в КНР может повлиять на Европу, поскольку доставка в ЕС контейнеров с нужными для фармпромышленности товарами занимает до 4 недель. Поэтому он призвал Еврокомиссию проанализировать ситуацию и предусмотреть способы решения возникшей проблемы.

Отметим, что коронавирусная инфекция привела к гибели уже более 1300 человек на материковом Китае, а общее количество подтвержденных диагнозов в провинции Хубей, оказавшейся в эпицентре эпидемии, равно 48 208 случаям.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Китае ввели новую методику диагностирования коронавируса, что повлияло на стремительный рост числа зараженных.

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