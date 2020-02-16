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Берлин готов присоединиться к Парижу в ядерной обороне Европы

Глава МИД Германии поддержал ядерную инициативу президента Франции Эммануэля Макрона

сегодня, 10:58
Автор:

• Екатерина Белоброва

Берлин готов присоединиться к Парижу в ядерной обороне Европы

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о готовности Берлина присоединиться к обсуждению с Францией стратегической безопасности Европы. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на иностранные СМИ.

Так, общаясь с журналистами в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, глава немецкого внешнеполитического ведомства заявил, что Берлин готов к обсуждению так называемой "ядерной инициативы" президента Франции Эммануэля Макрона.

"Германия готова к диалогу с Францией по вопросу стратегической безопасности Европы. Мы примем приглашение к этому стратегическому диалогу", - заявил Маас.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Франции Эммануэль Макрон сообщил о сокращении наличия ядерных боеголовок в стране до минимума.

"Но наша безопасность также неизбежно зависит от большей способности к автономным действиям европейцев", - подчеркнул тогда французский лидер.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/germaniya-prisoedinitsya-obsuzhdeniyu-yadernoy-1581841038.html
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