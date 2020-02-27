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Совет Европы обеспокоен расцветом риторики ненависти и нетерпимости

Комментарии в социальных сетях указывают на рост агрессии в европейском обществе

сегодня, 18:24
Автор:

• Екатерина Белоброва

Совет Европы обеспокоен расцветом риторики ненависти и нетерпимости

Комиссия Совета Европы против расизма и нетерпимости (ECRI) выразила свою обеспокоенность новой волной расовой, религиозной, половой и политической нетерпимостью, а также уровнем роста угроз физического насилия в интернете. Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, передает издание Deutch Welle.

"Европа сталкивается с шокирующей реальностью: число антисемитских, антимусульманских и других преступлений на расистской почве растет с угрожающей скоростью", - обозначила она, опубликовав  традиционный ежегодный доклад за 2019 год.

В качестве примера она привела стрельбу в немецком городе Ханау, когда в результате атаки правого экстремиста на посетителей двух кальянных погибли 9 человек. 

Комиссия в своем документе отметила, что объектами насилия и ненависти становятся мусульмане, евреи, цыгане и афроамериканцы. В ряде европейских стран с притеснениями, угрозами и насилием регулярно сталкиваются представители ЛГБТ-сообщества.

Отдельным пунктом в документе выделена роль интернета и социальных сетей.

"Различные избирательные кампании в 2019 году показали, что ультранационалистическая, ксенофобская, расистская и гомо/трансфобская риторика вновь набирает обороты и все глубже проникает и даже задает тон в социальных сетях. Оскорбительные и унизительные комментарии в интернете, которые в прошлом считались бы неприемлемыми, становятся новой нормой", - указано в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что супруга президента Германии и первая леди страны Эльке Бюденбендер отметила рост враждебных высказываний в адрес женщин.







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Источник: https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%
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