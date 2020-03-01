Евросоюз защитит Грецию и Болгарию от мигрантов

Руководство Европейского союза заявило о готовности оказать дополнительную поддержку Болгарии и Греции в охране границ. Такие меры вызваны новой волной мигрантов на фоне кризиса и боевых действий в Сирии. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Европейская комиссия и Европейский совет внимательно следят за ситуацией на внешних границах ЕС с Турцией. Председатель Европейского совета Шарль Мишель и я находимся в постоянном контакте с премьер-министром Мицотакисом и премьер-министром Борисовым", - написала она в Twitter.

Политик уточнила, что основным приоритетом является обеспечение полной поддержки властям Болгарии и Греции. Председатель Еврокомиссии также добавила, что поддержка будет оказана через пограничное агентство ЕС Frontex на сухопутных границах стран-участниц Евросоюза.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее греческий спецназ жестко разогнал митинг против мигрантов.

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