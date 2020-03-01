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Евросоюз защитит Грецию и Болгарию от мигрантов

Новая волна мигрантов вызывает озабоченность у руководства Евросоюза

сегодня, 12:20
Автор:

• Сергей Медведев

Евросоюз защитит Грецию и Болгарию от мигрантов

Руководство Европейского союза заявило о готовности оказать дополнительную поддержку Болгарии и Греции в охране границ. Такие меры вызваны новой волной мигрантов на фоне кризиса и боевых действий в Сирии. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Европейская комиссия и Европейский совет внимательно следят за ситуацией на внешних границах ЕС с Турцией. Председатель Европейского совета Шарль Мишель и я находимся в постоянном контакте с премьер-министром  Мицотакисом и премьер-министром  Борисовым", - написала она  в Twitter.

Политик уточнила, что основным приоритетом является обеспечение полной поддержки властям Болгарии и Греции. Председатель Еврокомиссии также добавила, что поддержка будет оказана через пограничное агентство ЕС  Frontex на сухопутных границах стран-участниц Евросоюза.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее греческий спецназ жестко разогнал митинг против мигрантов.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/644183.html
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