Греческий спецназ жестко разогнал митинги против мигрантов

Греческие правоохранители применили спецсредства для разгона протестющих на островах Лесбос и Хиос. Демонстранты выступили против строительства новых лагерей для мигрантов и беженцев.

Сообщается, что начало беспорядков спровоцировала доставка на территорию греческих островов строительной техники для ведения работ по возведению новых помещений для прибывающих мигрантов. На разгон демонстраций власти отправили 10 подразделений спецназа, который применил газ раздражающего действия и светошумовые гранаты. В результате полицейской атаки пострадали несколько десятков граждан, в том числе мэр острова Хиос и местный религиозный активист, которых доставили в больницу.

Отметим, что в официальном сообщении властей о том, что на острова была доставлена строительная техника о беспорядках не упоминается.

Как сообщал портал "Комментарии", власти Греции намерены установить плавающее заграждение, которое должно помешать нелегалам попасть в страну с побережья Турции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!