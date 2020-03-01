Евросовет собирает экстренное совещание по эскалации в Идлибе

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Совет Европейского союза на уровне глав МИД в ближайшие дни проведет экстренное заседание по обострившейся военной ситуации в Идлибе. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
"На ближайшей неделе я созываю экстренное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, чтобы обсудить сложившуюся вокруг Идлиба ситуацию, в том числе по запросу главы МИД Греции", - подчеркнул Боррель.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за военной атаки Башара Асада, в результате которой погибли десятки турецких солдат, Турция прекратила мероприятия по сокращению численности мигрантов в Евросоюз. Всего за три дня, с 28 февраля, через турецкую границу в страны Евросоюза прошли 76 000 мигрантов.
Отметим, что правительственные сирийские войска (армию Асада) поддерживает Россия, тогда как Турция находится на стороне части оппозиционных к Дамаску сил, базирующихся преимущественно на северо-западе страны, у сирийско-турецкой границы.
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