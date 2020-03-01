Турция отменила все препятствия для беженцев на пути в Евросоюз

Турецкие пограничники с пятницы, 28 февраля, пропустили в Евросоюз 76 000 мигрантов, хотя в Греции и Болгарии эти данные пока не подтверждают. Про это сообщает "Громадское", ссылаясь на турецкие СМИ Daily Sabah.

По словам министра иностранных дел Сулеймана Сойлу, люди перешли границу в Эдирне - городе в северо-западной европейской части Турции и в будущем процессу массовой миграции препятствовать турецкие власти не намерены.

Как указано в источниках, такое решение было принято после того, как 27 февраля в сирийском Идлибе армия Башара Асада убили несколько десятков турецких солдат. После этого ситуация в регионе значительно обострилась.

Отметим, что правительственные сирийские войска (армию Асада) поддерживает Россия, тогда как Турция находится на стороне части оппозиционных к Дамаску сил, базирующихся преимущественно на северо-западе страны, у сирийско-турецкой границы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о геополитических изменениях в связи с обострением военной ситуации в Идлибе.









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