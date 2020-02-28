Совбез ООН экстренно созывают из-за обострения в Сирии

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Сегодня, 28 февраля, Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с осложнением ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщает издание Daily Sabah.
"Совет безопасности ООН в пятницу проведет экстренное заседание, посвященное последним событиям в Сирии", - сказано в сообщении.
Инициаторами экстренного заседания Совбеза ООН стали США, Германия, Великобритания, Франция, Бельгия, Эстония и Доминиканская Республика.
Как сообщал сайт "Комментарии", турецкая власть отчиталась о массированных атаках по целям в Сирии. С помощью авиации и артиллерии турецким военным удалось поразить свыше 200 целей армии Сирии.
Удары стали ответом на агрессию российских военных и армии Сирии в отношении позиций турецкий сил, в результате чего погибли 29 бойцов армии Турции.
Украина выразила солидарность с мировым сообществом в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что действия России представляют угрозу для всего мира.
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