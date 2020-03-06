Евросоюз отменил санкции Азарову и Ставицкому

Санкции против экс-премьера Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого больше не действуют. Такое решение Совета Евросоюза вступило в силу после публикации в официальном издании (журнале) ЕС.

Согласно сообщению, фамилии Азарова и Ставицкого изъяли из списка физических и юридических лиц, которые находятся под европейскими санкциями. В то же время, под санкциями, которые власти ЕС ввели в 2014 году продолжают оставаться десять украинских экс-чиновников. Ограничения на них были наложены за незаконное присвоение государственных средств либо за злоупотребление служебным положением. Санкции для них решили продлить на один год — до 6 марта 2021 года.

Отметим, что в последнее время Совет ЕС стал снимать санкции с бывших украинских госслужащих в связи с недоказанностью их вины.

Как сообщал портал "Комментарии", семья бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который бежал в Россию после Майдана, приобрела ряд земель и поместий на Рублевке под Москвой.

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