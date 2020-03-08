Эрдоган посетит Брюссель для переговоров по миграционному кризису

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в понедельник побывать в Брюсселе с однодневным рабочим визитом. Об этом заявил его офис на фоне напряженного конфликта между Турцией и Европейским союзом из-за мигрантов и беженцев.

Тысячи мигрантов направились к сухопутной границе Турции с Грецией после того, как правительство Эрдогана заявило на прошлой неделе, что оно больше не помешает мигрантам и беженцам пересекать территорию ЕС. Греция развернула войска особого назначения и пограничников для отражения людей, пытающихся проникнуть в страну с моря или по суше. Напомним, Эрдоган объявил на прошлой неделе, что Турция, в которой уже находится более 3,5 миллионов сирийских беженцев, больше не будет привратником Европы, и заявила, что ее ранее охраняемые границы с Европой теперь открыты. Этот шаг встревожил страны ЕС, которые еще переживают политические последствия волны массовой миграции пять лет назад.

В заявлении из офиса Эрдогана говорится, что он поедет в Брюссель 9 марта. В заявлении не уточняется, где он будет находиться во время своего однодневного визита. Это заявление было сделано спустя несколько часов после встречи министров иностранных дел Европейского союза в Хорватии в пятницу. Участники встречи подвергли критике Турцию, заявив, что она использует отчаяние мигрантов "в политических целях".

Греческая полиция по охране общественного порядка использовала слезоточивый газ и водяную пушку, чтобы отбросить мигрантов, пытающихся пересечь границу с Турцией по суше в пятницу. Турецкая полиция выпустила залпы слезоточивого газа, чтобы направить людей обратно в Грецию. Подобные сцены происходили на протяжении всей прошлой недели.

Как сообщало издание "Комментарии", Эрдоган едет на переговоры к Путину.

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