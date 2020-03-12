В ЕС негативно отреагировали на запрет о въезде в США из Европы на фоне коронавируса

В Европейском Союзе негативно отреагировали на одностороннее решение Дональда Трампа о запрете на въезд в США из Европы из-за вспышки китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского Союза на официальном сайте.



Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель заявили, что глобальный мировой кризис из-за коронавируса не ограничен континентом и требует сотрудничества вместо односторонних действий и решений.

Также Европейский Союз не одобрил одностороннее решение Соединенных Штатов о введении запрета на поездки из Европы, которое Трамп принял без консультаций с ЕС. Также руководство ЕС напомнило, что принимает решительные меры для сдерживания распространения заболевания в мире.

Как сообщал портал "Комментарии", сегодня президент США Дональд Трамп закрыл границы США от Европы и обвинил ЕС в том, что он не справился с задачей введения предупредительных мер и ограничений для сдерживания распространения китайского коронавируса Covid-19.

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