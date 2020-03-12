В ЕС негативно отреагировали на запрет о въезде в США из Европы на фоне коронавируса

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В Европейском Союзе
негативно отреагировали на одностороннее решение Дональда Трампа о запрете на
въезд в США из Европы из-за вспышки китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского
Союза на официальном сайте.
Президент Европейской комиссии
Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель заявили, что
глобальный мировой кризис из-за коронавируса не ограничен континентом и требует
сотрудничества вместо односторонних действий и решений.
Также Европейский Союз
не одобрил одностороннее решение Соединенных Штатов о введении запрета на
поездки из Европы, которое Трамп принял без консультаций с ЕС. Также
руководство ЕС напомнило, что принимает решительные меры для сдерживания
распространения заболевания в мире.
Как сообщал портал "Комментарии",
сегодня президент США Дональд Трамп закрыл границы США от Европы и обвинил ЕС в
том, что он не справился с задачей введения предупредительных мер и ограничений
для сдерживания распространения китайского коронавируса Covid-19.
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