Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.03.2020

BTC/USD

6067.21

ETH/USD

138.81

LTC/USD

35.26

НБУ 12.03.2020

USD/UAH

26.60

EUR/UAH

30.05

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир ЕС В ЕС негативно отреагировали на запрет о въезде в США из Европы на фоне коронавируса
НОВОСТИ Все новости

В ЕС негативно отреагировали на запрет о въезде в США из Европы на фоне коронавируса

Представители ЕС недовольны односторонним решением США и считают, что нужно объединяться против коронавируса

сегодня, 20:41
Автор:

• Антон Варанов

В ЕС негативно отреагировали на запрет о въезде в США из Европы на фоне коронавируса

В Европейском Союзе негативно отреагировали на одностороннее решение Дональда Трампа о запрете на въезд в США из Европы из-за вспышки китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского Союза на официальном сайте.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель заявили, что глобальный мировой кризис из-за коронавируса не ограничен континентом и требует сотрудничества вместо односторонних действий и решений.

Также Европейский Союз не одобрил одностороннее решение Соединенных Штатов о введении запрета на поездки из Европы, которое Трамп принял без консультаций с ЕС. Также руководство ЕС напомнило, что принимает решительные меры для сдерживания распространения заболевания в мире.

Как сообщал портал "Комментарии", сегодня президент США Дональд Трамп закрыл границы США от Европы и обвинил ЕС в том, что он не справился с задачей введения предупредительных мер и ограничений для сдерживания распространения китайского коронавируса Covid-19.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/12/statement-of-presidents-charles-michel-and-ursula-von-der-leyen-on-us-travel-ban-related-to-covid-19/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...