“Вирус из РФ”: в Чехии заявили о мощной кибератаке больниц и аэропорта

В Чехии заявили о том, что некоторые больницы, а также пражский аэропорт и Министерство здравоохранения подверглись мощным кибератакам. Об этом сообщает издание Lidovky, говоря о том, что за этим стоят российские хакеры.

Журналисты говорят, что теперь Чехия, на ряду с COVID-19, переживает еще один опасный вирус, который распространяется через интернет. Хакеры осуществили атаки на больницу в Остраве и Оломоуце. Кроме того, атаковали медучреждения в районах Пардубице и Карловы Вары, а также Министерство здравоохранения и аэропорт им. Вацлава Гавела в Праге.

По версии следователей, пишет Lidovky, за нападениями стоит Россия, на что указывают используемые IP-адреса, уникальное количество компьютеров, которые подключаются к интернету, а также тип вредоносного программного обеспечения.

Напомним, в России состоялся “народный сход”, невзирая на запрет массовых мероприятий. По данным СМИ, в нем участвовало от 200 до 500 человек, которые призывали оказать поддержку пострадавшим из-за распространения вируса и введенных ограничительных мер. В результате, задержали 69 человек.

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