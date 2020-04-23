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Европа пережила аномально жаркое лето в 2019 году, - исследования

Лето 2019 года стало самым жарким за всю историю исследований в Евросоюзе

сегодня, 01:28
Автор:

• Екатерина Белоброва

Европа пережила аномально жаркое лето в 2019 году, - исследования

По данным Службы климатических изменений Коперника, 2019 был самым жарким в Европе за все время наблюдений, а последнее десятилетие стало самым жарким в истории. Об этом сообщает издание "Европейская правда".

"В 2019 году летняя температура в Европе была самой высокой из зафиксированных и близка к показателям 2014, 2015 и 2018. Она была теплее средней почти во всей Европе. Центральные и восточные регионы ощутили наибольшее превышение температуры; она была прохладной средней только в небольшой части северной Европы", - указано в отчете.

По данным исследователей, все времена года были теплее средних значений. Лето было четвертым самым теплым с крайней мере в 1979 году, с температурами в некоторых областях на 3 4 градуса Цельсия выше нормы.

Две интенсивные тепловые волны в июне и июле принесли рекордные температуры в некоторых европейских странах.

"Ежегодные показатели как минимальных, так и максимальных ежедневных температур были выше среднего почти везде в Европе, а максимальные температуры, как правило, показывали большие аномалии, чем минимальные", - говорится в отчете.

В 2019 году наблюдалась наибольшее количество солнечных часов с крайней мере 1983, немного выше значения за 2015 год.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что активные зрители сериалов находятся в опасности, которые им подготовили хакеры


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/04/22/7109045/
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