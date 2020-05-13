В Еврокомиссии придумали, как возобновить туризм внутри ЕС

В Евросоюзе разработали рекомендации для возрождения туристической отрасли. Так, Еврокомиссия формализировала критерии, по которым следует восстанавливать свою деятельность участникам турбизнеса. Еврочиновники опубликовали соответствующий документ на сайте Еврокомиссии.

Протоколы здоровья адресованы отелям и иным заведениям, в которых размещаются туристы. Они предусматривают ряд мер, направленных на обеспечение здоровья приезжающих.

Помимо этого, Еврокомиссия предлагает поэтапное открытие границ.

"Свободное передвижение и трансграничные путешествия являются ключевыми для туризма. Так как государствам-членам удается сокращать распространение вируса, всесторонние ограничения на свободу передвижения должны быть заменены более целенаправленными мерами. Если общая отмена ограничений не оправдывается ситуацией в области здравоохранения, Еврокомиссия предлагает поэтапный и скоординированный подход, который начинается с отмены ограничений между (пограничными) районами и странами-членами с довольно похожими эпидемиологическими ситуациями", - сказано в рекомендациях.

Для помощи турфирмам, пострадавшим от карантинных ограничений Еврокомиссия выделила до 8 млрд евро.

Как сообщал портал "Комментарии", в Германии назвали дату, когда ждут первых туристов.

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