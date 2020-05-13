Язык

Українська

Русский

Coinspot 13.05.2020

BTC/USD

9040.75

ETH/USD

193.11

LTC/USD

42.61

НБУ 13.05.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

29.20

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир ЕС В Еврокомиссии придумали, как возобновить туризм внутри ЕС
НОВОСТИ Все новости

В Еврокомиссии придумали, как возобновить туризм внутри ЕС

Еврокомиссия издала рекомендации для восстановления турбизнеса

сегодня, 15:09
Автор:

• Сергей Медведев

В Еврокомиссии придумали, как возобновить туризм внутри ЕС

В Евросоюзе разработали рекомендации для  возрождения туристической отрасли. Так, Еврокомиссия формализировала критерии, по которым следует восстанавливать свою деятельность участникам турбизнеса. Еврочиновники опубликовали соответствующий документ на сайте Еврокомиссии.

Протоколы здоровья адресованы отелям и иным заведениям, в которых размещаются туристы. Они предусматривают ряд мер, направленных на обеспечение здоровья приезжающих.

 Помимо этого, Еврокомиссия предлагает поэтапное открытие границ.

"Свободное передвижение и трансграничные путешествия являются ключевыми для туризма. Так как государствам-членам удается сокращать распространение вируса, всесторонние ограничения на свободу передвижения должны быть заменены более целенаправленными мерами. Если общая отмена ограничений не оправдывается ситуацией в области здравоохранения, Еврокомиссия предлагает поэтапный и скоординированный подход, который начинается с отмены ограничений между (пограничными) районами и странами-членами с довольно похожими эпидемиологическими ситуациями", - сказано в рекомендациях.

Для помощи турфирмам, пострадавшим от карантинных ограничений Еврокомиссия выделила до 8 млрд евро.

Как сообщал портал "Комментарии", в Германии назвали дату, когда ждут первых туристов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/05/13/7109847/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...