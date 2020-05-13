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В Германии назвали дату, когда ждут первых туристов

Полноценно Германия откроет границы и начнет принимать туристов уже с 15 июня, но есть условия

сегодня, 14:05
Автор:

• Елена Волкова

В Германии назвали дату, когда ждут первых туристов

Уже в эту субботу Германия ослабляет пропускной режим на границе, а также продолжает смягчать общенациональные карантинные ограничения. Как заявил министр иностранных дел страны Хорст Зеехофер, они уже согласовали это с коллегами из соседних европейских стран и ждут туристов, однако для некоторых будут серьезные ограничения.

Так, полноценно Германия откроет границы и начнет принимать туристов уже с 15 июня. Однако лишь при том условии, если не будет новых вспышек коронавируса в стране. Ограничения на въезд оставят лишь для Италии, где сохраняется одна из худших эпидемиологических ситуаций в Европе. 

Министерство внутренних дел также призывает правительство отменить карантинные запреты на перемещение для гостей Евросоюза. Но только для тех, кто находится в пределах европейского блока. 

Как ранее сообщали “Комментарии”, в Грузии назвали дату открытия границ. Так, правительство Грузии начинает постепенный выход из карантина.

Кроме того, стало известно, когда Греция планирует открыть туристический сезон. Поскольку в Греции заявили об успехе в борьбе с коронавирусом, поэтому намерены этим летом принять туристов.


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Источник: comments.ua
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