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Евросоюз упростил визовый режим с Беларусью

Европарламент проголосовал за смягчение визового режима для граждан Беларуси

сегодня, 11:38
Автор:

• Сергей Медведев

Евросоюз упростил визовый режим с Беларусью

Депутаты Европарламента ратифицировали два соглашения с Беларусью. Документы касаются упрощения визового режима и реадмиссии нелегалов.  В поддержку упрощения визового режима отдали свои голоса 634 депутата, против выступили 48 членов Европарламента.

 Соглашение о визовом режиме предполагает уменьшение стоимости виз до 35 евро. Сократили также срок рассмотрения заявлений — теперь для получения решения необходимо до 10 дней, при дополнительной проверке — не больше месяца. Экспресс-тариф для рассмотрения заявления за 2 дня составит 70 евро.

Помимо этого, граждане Евросоюза могут находится в Беларуси без визы до 30 дней — для этого обязательным условием есть въезд через аэропорт Минска. Соглашение о реадмиссии позволит Евросоюзу высылать белорусов, которые не имеют разрешения на пребывание в ЕС, домой.

После голосования оба соглашения должны быть утверждены Евросоветом.

Как сообщал портал "Комментарии", консульские учреждения Польши в Украине возобновили выдачу виз украинцам с понедельника, 4 мая. 


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Источник: https://www.dw.com/uk/yevroparlament-dav-zghodu-na-sproshchennia-vizovoho-rezhymu-z-bilorussiu/a-53429277
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