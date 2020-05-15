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В Италии из-за пандемии массово легализуют трудовых мигрантов

Иностранцам, которые хотят получить вид на жительство, нужно доказать, что они не покидали Италию в период карантина

сегодня, 11:55
Автор:

• Елена Волкова

В Италии из-за пандемии массово легализуют трудовых мигрантов

В Италии стартует массовая легализация трудовых мигрантов. Отныне все иностранцы, которые трудятся в сельскохозяйственном и домашнем секторах, смогут получить вид на жительство, говорится в сюжете “Снiданку з “1+1”.

Сообщается, что правительство Италии приняло такое решение из-за последствий пандемии коронавируса, так как в стране теперь критическая нехватка рабочих рук. Сборщики урожая, сиделки, уборщицы, няни и представители прочих профессий из разный стран будут получать официальное разрешение сроком на полгода, для чего нужно лишь подать документы в местные правоохранительные органы. Желающим получить вид на жительство нужно будет доказать, что они находились в стране до 8 марта и не покидали Италию в период карантина. Помимо легализации, в стране трудовые мигранты получат право жить и работать в Италии, имея доступ к госуслугам, включая здравоохранение.

Напомним, сегодня страны Прибалтики открывают границы, невзирая на продолжающуюся пандемию коронавируса. Однако безвизовые поездки будут пока разрешены лишь гражданам Литвы, Латвии и Эстонии, которые могут путешествовать по балтийским странам. Соответствующий документ сегодня подпишут в Риге, говорят в МИД. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/italiya-massovo-legalizuet-trudovyh-migrantov-chto-eto-znachit-dlya-rabotnikov-1547151.html
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