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Макрон осудил Евросоюз за закрытие границ во время пандемии

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что закрытие границ внутри ЕС, когда необходимо оказывать международную помощь, уронит репутацию Союза

18 мая 2020, 23:04
Автор:

• Екатерина Белоброва

Макрон осудил Евросоюз за закрытие границ во время пандемии

Лидер Франции Эммануэль Макрон раскритиковал руководство Европейского Союза за полное закрытие границ в условиях пандемии COVID-19.  Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на заявление президента во время его совместной пресс-конференции с канцлеров ФРГ Ангелой Меркель.

Как он обозначил, Франция и Германия ввели ограничения на пересечение границ в рамках ЕС, но не запретили перемещаться лицам, которые работают в других странах.

Речь идет и о разрешении пересечения транспортных средств, перевозящих товары, включая медицинскую продукцию и продукты питания.

Макрон отметил, что хотя Франция и Германия жестко закрыли внешние границы ЕС, но внутри Евросоюза остаются открытыми. Некоторые европейские страны не отреагировали так же и закрыли свои границы с соседями.

Французский президент призвал страны Евросоюза к гуманному отношению, как в Германии, Швейцарии, Люксембурге или Австрии, которые приняли на лечение около 200 французских пациентов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на вышеупомянутой конференции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон заявили о готовности создания финансового фонда для международной поддержки стран после пандемии коронавируса.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/makron-raskritikoval-strany-es-polnogo-zakrytiya-1589825209.html
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