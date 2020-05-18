Макрон осудил Евросоюз за закрытие границ во время пандемии

Лидер Франции Эммануэль Макрон раскритиковал руководство Европейского Союза за полное закрытие границ в условиях пандемии COVID-19. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на заявление президента во время его совместной пресс-конференции с канцлеров ФРГ Ангелой Меркель.

Как он обозначил, Франция и Германия ввели ограничения на пересечение границ в рамках ЕС, но не запретили перемещаться лицам, которые работают в других странах.

Речь идет и о разрешении пересечения транспортных средств, перевозящих товары, включая медицинскую продукцию и продукты питания.

Макрон отметил, что хотя Франция и Германия жестко закрыли внешние границы ЕС, но внутри Евросоюза остаются открытыми. Некоторые европейские страны не отреагировали так же и закрыли свои границы с соседями.

Французский президент призвал страны Евросоюза к гуманному отношению, как в Германии, Швейцарии, Люксембурге или Австрии, которые приняли на лечение около 200 французских пациентов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на вышеупомянутой конференции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон заявили о готовности создания финансового фонда для международной поддержки стран после пандемии коронавируса.





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