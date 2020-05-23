Ватикан откроет музеи для посетителей с 1 июня

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Музеи Ватикана вновь откроют свои двери для посетителей 1
июня. Правда, всем посетителям придется быть в маске и проходить температурный
скрининг на входе. Об этом пишет Associated Press.
Приобрести билеты можно будет только онлайн, поэтому
дополнительная плата в 4 евро за бронирование будет временно отменена. В то же
время, у учетом того, что продажа билетов в музеи и реализация сувенирной
продукции являются основным источником дохода в Ватикане, местные власти решили
на время отменить возможность бесплатного посещения в каждое последнее
воскресенье месяца.
В стоимость билета входит посещение Сикстинской капеллы,
потолки которой покрыты фресками Микеланджело, а по пятницам и субботам
жаждущие посетители могут заказать аперитив на закате во дворе Ватикана.
Ватикан также предложит кабриолетные автобусные туры по
его садам, а по выходным посетители могут совершить поездку по летней папской
резиденции в Кастель Гандольфо, горном городе недалеко от Рима.
Ранее "Комментарии" писали, что Ватикан
открыл двери главного католического храма. Собор Святого Петра вновь примет
верующих, туристов и паломников.
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