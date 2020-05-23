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Ватикан откроет музеи для посетителей с 1 июня

Ватикан отменил бесплатное посещение музеев в каждое последнее воскресение месяца

сегодня, 23:23
Автор:

• Татьяна Веремеева

Ватикан откроет музеи для посетителей с 1 июня

Музеи Ватикана вновь откроют свои двери для посетителей 1 июня. Правда, всем посетителям придется быть в маске и проходить температурный скрининг на входе. Об этом пишет Associated Press.

Приобрести билеты можно будет только онлайн, поэтому дополнительная плата в 4 евро за бронирование будет временно отменена. В то же время, у учетом того, что продажа билетов в музеи и реализация сувенирной продукции являются основным источником дохода в Ватикане, местные власти решили на время отменить возможность бесплатного посещения в каждое последнее воскресенье месяца.

В стоимость билета входит посещение Сикстинской капеллы, потолки которой покрыты фресками Микеланджело, а по пятницам и субботам жаждущие посетители могут заказать аперитив на закате во дворе Ватикана.

Ватикан также предложит кабриолетные автобусные туры по его садам, а по выходным посетители могут совершить поездку по летней папской резиденции в Кастель Гандольфо, горном городе недалеко от Рима.

Ранее "Комментарии" писали, что Ватикан открыл двери главного католического храма. Собор Святого Петра вновь примет верующих, туристов и паломников.


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Источник: https://apnews.com/57e84b6f1a6bca6ea82f9c28e4f408c2
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