В Ватикане открыли собор Святого Петра

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Ватикан открыл двери главного католического храма. Собор Святого Петра вновь примет верующих, туристов и паломников.
Как сообщает агентство ANSA, храм был закрыт с 10 марта в связи с распространением эпидемии коронавируса. За время карантинных ограничений в соборе прошло лишь несколько богослужений на Пасху. Службы проводил Папа Римский Франциск в присутствии нескольких человек. Доступ в собор имела только небольшая группа монахинь, которым было разрешено совершать ежедневные молитвы.
Папа Франциск произнес утреннюю молитву рядом с могилой Папы Римского Иоанна Павла II, которого католическая церковь канонизировала в 2014 году. Служба была посвящена 100-летию со дня рождения понтифика.
"Сегодня здесь мы можем сказать: 100 лет назад Господь посетил свой народ. Он послал человека, подготовил его для того, чтобы быть епископом и руководить церковью", – заявил Папа Франциск во время проповеди.
Попасть в собор Святого Петра можно будет только используя средства защиты — маски, перчатки. За порядком и соблюдением ограничений будут следить сотрудники жандармерии Ватикана и волонтерами Мальтийского ордена.
Как сообщал портал "Комментарии", глава католической церкви Папа Римский Франциск призвал всех верующих совершить общую молитву, направленную на избавление человечества от эпидемии COVID-19.
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