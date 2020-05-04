Папа Римский анонсировал всеобщую молитву против коронавируса

Глава католической церкви Папа Римский Франциск призвал всех верующих совершить общую молитву, направленную на избавление человечества от эпидемии COVID-19. С таким обращением он выступил на проповеди, которую транслировал сайт Vatican News.

"Мы приглашаем всех людей во всем мире обратиться к Богу, вознося молитвы и прошения, постясь и совершая дела милосердия согласно своей религии, своим верованиям или своему учению, дабы Он положил конец этой эпидемии, освободил нас от нынешнего страдания, помог ученым найти против нее лекарство, дабы Он избавил мир от санитарных, экономических и гуманитарных последствий распространения этого серьезного вируса", - отметил понтифик.

Так, всеобщая молитва, о которой говорил Франциск, должна состояться 14 мая.

В папском обращении также содержится призыв к ученым. Глава католиков считает, что на научные разработки вакцин стоит приложить максимум усилий, причем бескорыстно, чтобы исцеление было доступно любому человеку.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Папа Римский провел богослужение в пустом соборе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!