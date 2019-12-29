В Минске вновь поднялись протесты против интеграции с Россией

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Сегодня на главной городской площади Минска - Октябрьской - возобновились акции протеста, согласно которым белорусы заявили о своем категорическом нежелании политического слияния с Российской Федерацией. Об этом передает агентство "РБК-Украина".
Уже в полдень собрались десятки людей, в числе которых лидер движения солидарности "Вместе" Вячеслав Сивчик и соглава белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова, глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов.
Протестующие держат портреты заключенных оппозиционеров и плакаты против интеграции с Российской Федерацией.
Как отмечает источник, в дальнейших планах минского протеста - это живая цепь, которую должны организовать позже.
Напомним, это уже не первый протест в Минске, который направлен на предотвращение объединения Беларуси с Москвой путем полного экономического и политического слияния. На такие меры белорусы пошли после 7 декабря, когда в Сочи состоялись переговоры властей Беларуси и России во главе с Александром Лукашенко и Владимиром Путиным об углубленной интеграции в Союзном государстве.
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