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В Минске вновь поднялись протесты против интеграции с Россией

Жители Беларуси держат в руках плакаты с политзаключенными

сегодня, 14:11
Автор:

• Екатерина Белоброва

Сегодня на главной городской площади Минска - Октябрьской - возобновились акции протеста, согласно которым белорусы заявили о своем категорическом нежелании политического слияния с Российской Федерацией. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Уже в полдень собрались десятки людей, в числе которых лидер движения солидарности "Вместе" Вячеслав Сивчик и соглава белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова, глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Протестующие держат портреты заключенных оппозиционеров и плакаты против интеграции с Российской Федерацией.

Как отмечает источник, в дальнейших планах минского протеста - это живая цепь, которую должны организовать позже.

Напомним, это уже не первый протест в Минске, который направлен на предотвращение объединения Беларуси с Москвой путем полного экономического и политического слияния. На такие меры белорусы пошли после 7 декабря, когда в Сочи состоялись переговоры властей Беларуси и России во главе с Александром Лукашенко и Владимиром Путиным об углубленной интеграции в Союзном государстве.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/minske-prohodit-aktsiya-protiv-integratsii-1577618315.html
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