В Польше зафиксировали вспышку птичьего гриппа

В Польше обнаружили случаи птичьего гриппа на индюшиных фермах на востоке страны. Об этом информирует агентство Reuters.

Издание пишет, что Польша является крупнейшим в Европе производителем домашней птицы и, согласно данным Евростатистики, в последние три года случаев птичьего гриппа в стране не наблюдалось. Сообщается, что из-за заражения на убой могут пойти 40 тыс птиц. В Польской ассоциации животноводов и птицеводов заявили, что риск существует для 350 тыс птиц в радиусе 3 км поблизости зараженных ферм. Как рассказал глава ассоциации Анджей Даниелак, ветеринары активно проводят работу по противодействию вирусу. При этом, специалисты подчеркнули опасное свойство данного вируса. Так, обнаруженный вирус является подтипом высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 и может угрожать даже людям.

Ранее портал "Комментарии" писал, что украинцы стали реже ездить в Польшу на заработки. Как пояснили в Национальном банке Украины, снижение уровня трудовой миграции связано с изменившимся соотношением средних зарплат в Польше и нашей стране.