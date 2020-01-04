В Амстердаме начал действовать новый налог для туристов

В столице Нидерландов Амстердаме, популярном у путешественников всего мира, отныне действует налог для туристов. Об этом пишет The Telegraph.

Так, с 1 января наступившего года путешественникам в этом городе придется платить по 3 евро за каждую ночь, чтобы остаться в городе. Новый туристический налог, введенный с 2020 года, дополняет уже существующий сбор в размере 7% от стоимости номера. А тем, кто пользуется прокатом Airbnb, нужно заплатить больше – предусмотрена повышенная ставка размером 10% за ночь.

Отмечается, что ежегодно в Амстердам приезжают 17 миллионов туристов. А вот постоянно там проживает около 1,1 миллиона человек.

Добавим, что правительство Нидерландов разрабатывает стратегию от продвижения туризма к поиску способов управления им. Так, власти хотят контролировать потоки посетителей, чтобы туристическая масса не останавливалась только лишь в столице страны.

Напомним, в Амстердаме может исчезнуть "квартал красных фонарей".

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Турции также с нового года ввели туристический налог.