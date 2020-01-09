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В Австрии станут бесплатно раздавать просроченные продукты

Австрийские магазины обяжут передавать просроченные продукты на благотворительность

сегодня, 11:43
Автор:

• Сергей Медведев

Кабинет министров Австрии планирует запретить торговым сетям и супермаркетам выбрасывать просроченные продукты. Согласно планам правительства, магазины будут обязаны бесплатно передавать "просрочку" благотворительным организациям.

Новая программа австрийских властей называется "Ответственность за Австрию".  Одним из ее пунктов является "План действий против пищевых отходов", который стал целью  народной партии (АНП) и партии "Зеленые". Предполагается, что в стране создадут систему распределения продуктов питания, которые, несмотря на истекший срок годности, все еще съедобны. За качество и соответствие нормам будет отвечать Национальный координационный центр.

Отметим, что подобная система уже действует во Франции — во избежание увеличения количества отходов, продукты передают на благотворительность.

Как сообщал портал "Комментарии", аналитики спрогнозировали цены на продукты в Украине в 2020 году.

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Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7485185
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