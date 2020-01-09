Фотофакт: Турцию засыпало снегом

Пока в Украине жители некоторых областей "довольствуются" мокрым снегом, а другие и вовсе весенней погодой, Турцию засыпало снегом. По информации местных СМИ, из-за снежного коллапса пришлось прекратить занятия в некоторых учебных заведениях, а на дорогах возникли пробки.

Так, больше всего движение затруднено в Анкаре, Конье, Маниче, Карамане, Спарте. Снег также выпал в Сивасе, Чанкыры, Биледжике и других городах. Побелел в результате осадков и Стамбул, впрочем ненадолго: уже днем из-за плюсовых показателях на термометрах снежинки растаяли.