«Парламент» самопровозглашенной Абхазии отправил «президента» в отставку

"Парламент" самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня проголосовал за отставку "президента". Об этом сообщает "Русская служба BBC".



Отмечается, что сегодня массовые протесты, которые спровоцировала победа Рауля Хаджимбы на "президентских выборах" в сентябре, переросли в штурм здания администрации местного "президента". Несколько сотен человек ворвались в здание "администрации" в Сухуме и призвали "президента" уйти в отставку. В итоге "парламент" самопровозглашенной республики принял решение об отставке Хаджимбы. Правда, это еще не значит, что "президент" сложит полномочия. Сегодня был принят только документ, который предлагает "руководителю страны" покинуть свой пост.

Российские СМИ сообщают, что Рауль Хаджимба заявил, что не собирается никуда уходить и будет оставаться на своем "рабочем месте в здании органов власти". В то же время представители "президента" самопровозглашенного государства сообщают, что он сейчас находится на "государственной даче" в Сухуме.

Ранее "Комментарии" писали, что участники митинга в Сухуме выбили в "администрации президента" дверь и несколько окон, к которым силовики пододвинули мебель - шкафы и тумбочки. Данная акция протеста связана с недавним убийством в центре Сухума. Инициатором митинга является Ахра Авидзба, который недавно требовал отставки "министра внутренних дел" самопровозглашенной Абхазии Гарри Аршба. На площади присутствовали около 500 человек, включая представителей силовых структур.