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Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется в Москву

Ангела Меркель летит на переговоры с Путиным

сегодня, 12:53
Автор:

• Сергей Медведев

Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется в Москву, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.  Соответствующая информация о визите размещена на сайте немецкого правительства.

"Переговоры будут сосредоточены на текущих международных проблемах, таких как ситуация в Сирии, Ливии, Ираке, Иране и Украине. Кроме того, будут обсуждаться двусторонние вопросы", - говорится в сообщении.

Вместе с Меркель Москву посетит также глава МИД Германии Хайко Маас.

Напомним, что Путин и Меркель встречались последний раз в Париже в рамках "нормандского формата", где обсуждались вопросы прекращения огня на Донбассе. В последний раз Ангела Меркель была России в мае 2018 года — тогда встреча с Путиным состоялась в Сочи. Москву канцлер не посещала с 2015 года — с момента участия в торжествах по случаю 70-тилетия Дня Победы.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили итоги встречи "нормандской четверки", а также планы по проекту "Северный поток-2".


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Источник: https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de
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