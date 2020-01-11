Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется в Москву

Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется в Москву, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующая информация о визите размещена на сайте немецкого правительства.

"Переговоры будут сосредоточены на текущих международных проблемах, таких как ситуация в Сирии, Ливии, Ираке, Иране и Украине. Кроме того, будут обсуждаться двусторонние вопросы", - говорится в сообщении.

Вместе с Меркель Москву посетит также глава МИД Германии Хайко Маас.

Напомним, что Путин и Меркель встречались последний раз в Париже в рамках "нормандского формата", где обсуждались вопросы прекращения огня на Донбассе. В последний раз Ангела Меркель была России в мае 2018 года — тогда встреча с Путиным состоялась в Сочи. Москву канцлер не посещала с 2015 года — с момента участия в торжествах по случаю 70-тилетия Дня Победы.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили итоги встречи "нормандской четверки", а также планы по проекту "Северный поток-2".

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