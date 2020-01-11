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Близ Греции затонула лодка с мигрантами: 12 погибших

На борту судна было около 50 мигрантов

сегодня, 13:14
Автор:

• Сергей Медведев

Морское судно, перевозившее мигрантов, затонуло поблизости острова Паксос в Ионическом море. Такое заявление опубликовала береговая охрана Греции.

Как сообщают в ведомстве, на данный момент подтверждена гибель 12 пассажиров, спасен 21 человек, поисково-спасательные работы на месте кораблекрушения продолжаются. Предположительно, на борту корабля находилось около 50 мигрантов. Для спасения пропавших без вести задействованы патрульные суда, поиск пострадавших также ведется с вертолетов.

Как сообщал портал "Комментарии", В Западной Африке 4 декабря корабль из Гамбии утонул у побережья Исламской республики Мавритания. Об этом информирует Reuters со ссылкой на сообщение миграционного агентства ООН. Всего на борту было около 150 мигрантов, как минимум 57 человек - погибли.


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Источник: https://www.reuters.com/
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