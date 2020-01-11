Пожар в доме престарелых в Хорватии: 6 человек погибли в огне

В результате пожара в одном из пансионатов для пожилых людей в Хорватии погибли не менее 6 человек. О трагическом инциденте сообщили местные власти. Возгорание произошло в поселке Андрасевац, который расположен к северу от столицы Хорватии — Загреба. Причину пожара устанавливают следователи.

"К сожалению, согласно первоначальной информации, которую мы получили, шесть человек погибли", - заявил журналистам премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после прибытия на место происшествия.

Глава правительства также сослался на недостаток информации и попросил дождаться выводов экспертов, которые работают на месте происшествия. Местные журналисты уточняют, что огонь вспыхнул в деревянной пристройке, после чего распространился на основное здание, в котором, на момент пожара, находилось около 20 человек. Также в полиции сообщили, что пожар был потушен достаточно быстро, однако потребовалось время, чтобы спасатели могли войти в здание.

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