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Пожар в доме престарелых в Хорватии: 6 человек погибли в огне

Потушили быстро, но не всех людей удалось спасти

сегодня, 16:46
Автор:

• Сергей Медведев

В результате пожара в одном из пансионатов для пожилых людей в Хорватии погибли не менее 6 человек. О трагическом инциденте сообщили местные власти. Возгорание произошло в поселке Андрасевац, который расположен к северу от  столицы Хорватии — Загреба. Причину пожара устанавливают следователи.

"К сожалению, согласно первоначальной информации, которую мы получили, шесть человек погибли", - заявил журналистам премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после прибытия на место происшествия. 

Глава правительства также сослался на недостаток информации и попросил дождаться выводов экспертов, которые работают на месте происшествия. Местные журналисты уточняют, что огонь вспыхнул в деревянной пристройке, после чего распространился на основное здание, в котором, на момент пожара, находилось около 20 человек. Также в полиции сообщили, что пожар был потушен достаточно быстро, однако потребовалось время, чтобы спасатели могли войти в здание.

Как сообщал портал "Комментарии", лесные пожары в Австралии продолжают бушевать, разрушая озоновый слой, флору и фауну континента.


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Источник: https://apnews.com/456025f00532e924021df77b141cb505?fbclid=IwAR35M84bV1NTd9ShdHoZomhXQeuwvn6gXLWiAOvSqfSvJcyIXhFeSZd4DjE
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