Новое правительство Испании присягнуло на верность королю

Члены нового Кабинета министров Испании приняли присягу. Церемония прошла под председательством короля Филипе VI.

22 министра во главе с премьером и лидером социалистов Педро Санчесом по очереди пообещали соблюдать Конституцию страны и быть верными монарху Испании.

Новый глава правительства намерен проводить в стране социальные реформы и добиваться диалога с сепаратистами Каталонии. В состав своего Кабинета политик был вынужден включить министров из конкурирующей партии Unidas Podemos, после того, как в ноябре столкнулся с падением популярности на повторных выборах. Таким образом в новом правительстве представители Unidas Podemos получили 5 мест.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о досрочных выборах в парламент страны. Санчес счел оппозицию ответственной за невозможность формирования большинства в парламенте и назвал датой новых выборов 10 ноября. Известно, что переговоры о формировании нового правительства в стране велись много месяцев, но заканчивались провалом.

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