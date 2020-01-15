В Турции разрешат пользоваться Википедией

Власти Турции решили отменить запрет на цифровую энциклопедию Wikipedia. Решение принял Конституционный суд страны, установив, что запрет является нарушением свободы слова. Судьи проголосовали 10 против 6 голосов об отмене запрета.

Доступ к сайту электронной энциклопедии обещают восстановить после того, как судебное решение передадут в Службу контроля за телекоммуникациями.

Турция заблокировала доступ к Википедии в апреле 2017 года из-за статей, в которых государство обвиняли в связях с террористами. Вики отказалась удалять статьи, поскольку противодействует цензуре. После чего правительство запретило доступ к сайту на основании закона об угрозах национальной безопасности.

Как сообщал портал "Комментарии", Иран заблокировал доступ к сети интернет из-за массовых протестов в стране.

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