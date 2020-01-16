Швейцария проведет референдум по мигрантам

Граждане Швейцарии выскажут свое мнение касательно ограничения мигрантов. Всенародный референдум запланирован на май 2020 года. Об этом сообщило швейцарское правительство.

Инициатива Швейцарской народной партии состоит в пересмотре Конституции для самостоятельного ведения иммиграционной политики.

В случае одобрения, швейцарские власти обязаны будут за год прекратить соглашение с Евросоюзом о свободном передвижении людей. Ранее, в 2014 году эта же партия потребовала ввести квоты на миграцию из ЕС.

Отмечается, что референдум является частью прямой демократии, при которой швейцарцы несколько раз в год голосуют за ряд политических вопросов. Для того, чтобы изменения Конституции вынесли на национальный референдум, необходимо 100 тыс. голосов. Для отмены уже принятого парламентом закона достаточно поддержки 50 тысяч граждан.

Как сообщал портал "Комментарии", Совет министров Греции на заседании решил ужесточить систему подачи ходатайств об убежище и предоставление убежища.

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