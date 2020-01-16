Язык

Українська

Русский

Coinspot 16.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 16.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа Швейцария проведет референдум по мигрантам
НОВОСТИ Все новости

Швейцария проведет референдум по мигрантам

В Швейцарии могут ограничить миграцию из ЕС

сегодня, 15:06
Автор:

• Сергей Медведев

Граждане Швейцарии выскажут свое мнение касательно ограничения мигрантов. Всенародный референдум запланирован на май 2020 года. Об этом сообщило швейцарское правительство.

Инициатива Швейцарской народной партии состоит в пересмотре Конституции для самостоятельного ведения иммиграционной политики.

В случае одобрения, швейцарские власти обязаны будут за год прекратить соглашение с Евросоюзом о свободном передвижении людей. Ранее, в 2014 году эта же партия потребовала ввести квоты на миграцию из ЕС. 

Отмечается, что референдум является частью прямой демократии, при которой швейцарцы несколько раз в год голосуют за ряд политических вопросов. Для того, чтобы изменения Конституции вынесли на национальный референдум, необходимо 100 тыс. голосов. Для отмены уже принятого парламентом закона достаточно поддержки 50 тысяч граждан.

Как сообщал портал "Комментарии", Совет министров Греции на заседании решил ужесточить систему подачи ходатайств об убежище и предоставление убежища.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.euractiv.com/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...